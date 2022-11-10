Онколог посоветовал крупы для лучшей защиты от рака кишечника

«Другие продукты, наоборот, будет полезно включать в свой рацион как можно чаще. В первую очередь речь идет о кашах и хлебе из цельнозерновых круп», - сообщил Уразовский, беседуя с порталом «Доктор Питер».

Онколог Уразовский рассказал в интервью о продуктах питания, помогающих улучшить защиту от развития рака кишечника, который входит в пятерку самых распространенных видов рака в России. Специалист отметил, что с этой целью нужно ограничить употребление таких продуктов как сахар, жирные и жареные, красное мясо, колбасы, копчености.Для укрепления защиты от рака кишечника, онколог посоветовал следующие крупы: овес, ячмень, булгур, бурый рис, гречиху, киноа, полбу.Специалист посоветовал всегда обращать внимание на изменения, связанные с режимом дефекации и характером стула, а также на появление повышенного газообразования и вздутия, или чувства переполненного кишечника – все эти симптомы могут указывать на развитие рака, так же как и неожиданное и сильное похудение, возникшая анемия. С этими изменениями нужно обязательно идти к врачу.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему может возникать сильная тяга к сладкому вечером

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