Почему полезно съедать на ночь одну небольшую луковицу в сыром виде

«Лук богат L-триптофаном, аминокислотой, которая действует как естественное успокаивающее средство. Регулярное употребление лука оказывает огромное влияние на хороший, эффективный сон, а также снижает уровень стресса», - заявили они.

«Лук – это натуральная пищевая добавка», - констатировали специалисты.

Специалисты советуют при отсутствии противопоказаний ежедневно есть лук, употреблять по одной небольшой луковице в сыром виде. В частности, в составе салатов или других блюд, которые бы смягчали острый вкус продукта. По данным «ИноСМИ», которые рассказывают о пользе лука, употреблять его можно во время последнего перед наступление ночи приема пищи.Эксперты издания сообщили, что такая привычка позитивно сказывается на качестве сна, на крепости психики.Помимо этого, овощ дает организму пребиотики, которые улучшают состояние кишечной микрофлоры и пищеварения. Также в его составе мы получаем важные для здоровья вещества: витамины группы B и витамины C, K, E, A, серу, цинк, магний, фтор, фолиевую кислот, железо калий и кальций вместе с кремнием. Благодаря им улучшается состояние кожи, ногтей и волос, укрепляется иммунитет.Ссылаясь на исследования, они отметили, что с поеданием лука ассоциируется снижение риска колоректального рака, опухолей желудка, болезней и сердца. Вдобавок оно позитивно сказывается на уровнях холестерина и сахара в крови.Женщинам в возрасте менопаузы полезно есть лук, так как это помогает укрепить им кости.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, с какими рисками связано удаление волос на теле.

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