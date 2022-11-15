Употребление белого риса дает позитивные и негативные эффекты

Белый рис часто называют «плохим углеводом. Он относится к рафинированным продуктам и проходит серьезную обработку с удаление внешней шелухи, отрубей и зародышей, что лишает его клетчатки и части питательных веществ.Однако стоит ли полностью отказываться от белого риса и объявлять его однозначно вредным?На этот вопрос ответили медицинские эксперты издания «Eat This, Not That!». Специалисты отметили, что употребление в пищу белого риса может давать «несколько неожиданных побочных эффектов», как хороших, так и не очень.По словам диетолога Лорен Манакер, даже после обработки белый рис сохраняет некоторое количество клетчатки, а также содержит важные витамины и минералы (например, цинк, селен, фосфор, витамин B6). Вдобавок к его углеводам этот «букет» может давать прилив энергии, помогающей справляться с большим количеством дел.Употребление белого риса оказывает существенное положительное влияние на здоровье костей благодаря присутствию в нем такого вещества как марганец.Этот микроэлемент при частом употреблении в больших количествах может поспособствовать серьезным проблемам со здоровьем. В рисе может содержаться мышьяк, впитанный из почвы.Еще одним побочным эффектом употребления риса может быть повышенный риск метаболического синдрома – состояний, которые возникают вместе, увеличивая риск сердечных заболеваний, инсульта и диабета 2 типа. Эти состояния включают избыток жира в области талии, повышенное кровяное давление и аномальные уровни холестерина или триглицеридов в крови.С учетом названных рисков эксперты полагают, что полностью отказываться от белого риса не нужно. Этот продукт дает организму дозу питательных веществ и энергии в течение дня. Тем не менее, важно потреблять белый рис в умеренных количествах, а также обсуждать с врачом возможность его включения в рацион при имеющихся хронических заболеваниях.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, с какими рисками для здоровья связано употребление сахарозаменителей.

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