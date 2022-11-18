Врач назвала способные вредить организму полезные продукты

«Употребление шпината привести к подагре, камням в почках, воспалительным заболеваниям суставов», - предупредила Мещерякова, беседуя с «Газетой.Ru».

«Регулярное потребление красного мяса чревато нарушениями в минеральном и жировом обмене. Людям с воспалительными заболеваниями суставов и подагрой нужно полностью исключить говядину из рациона», – поделилась рекомендацией специалист.

«Особенно это касается таких видов рыбы, как макрель, тунец, пангасиус, марлин», - перечислила медик.

Врач Мещерякова сообщила в интервью, что одним из полезных продуктов, способных навредить организму, является шпинат. Этот растительный продукт дает организму важные витамины и микроэлементы, но в то же время в нем присутствует кислота, которая может испортить самочувствие в тех случаях, когда имеются нарушения пуриновых оснований.Также есть шпинат небезопасно, если наличествуют хронические проблемы с ЖКТ. Чем это грозит: могут обостряться симптомы гастрита, язвы желудка.Еще один полезный продукт, способный вредить организму, – мясо. Благодаря его употреблению мы получаем белок и ценные аминокислоты, железо, калий, магний, витамины группы В. Однако при имеющихся проблемах с суставами есть мясо нужно крайне осторожно.Здоровым людям, уточнила Мещерякова, нужно съедать не больше 500 граммов говядины в неделю.Также врач-диетолог прокомментировала возможные риски, связанные с употреблением рыбы. Эксперт рассказала, что рыба, плавающая в загрязненных водах, накапливает в себе ртуть, свинец. Отравление металлами грозит человеческому организму возникновением тяжелых нарушений, затрагивающих его системы (например, нервную, эндокринную).Ранее портал MedikForum.ru писал о том, насколько полезным для здоровья может быть картофель.

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