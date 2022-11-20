Диетолог Соломатина рассказала, как не переедать из-за сильного голода
Диетолог Елена Соломатина заявила в интервью, что сильный голод можно «обмануть» и не поддаться ему.
Соломатина рассказала, что при приеме пищи чувство насыщения возникает не сразу, даже если съедается достаточно.
«Человек чувствует насыщение только через 20 минут после приема пищи. Именно столько времени требуется для повышения уровня глюкозы в крови и выработки "гормона насыщения" лептин, который сигналит мозгу, что клетки сыты», - объяснила диетолог, беседуя с радио Sputnik.
Медик предупредила, что за то время, пока мозг не получит сигналов о насыщении человек (если изначально он испытывал сильный голод) способен съесть чрезмерно большое количество пищи. Избежать этого можно, «обманув» свой голод, сказала эксперт.
По словам Соломатиной, не переедать из-за сильного голода помогают продуктов, которые являются низкокалорийными и при этом занимают внушительный объем в желудке. В частности, перед основной калорийной порцией пищи можно съесть овощи. Эти продукты за счет содержания воды и клетчатки создают в желудке массу, которая создаст эффект наполнения, отключающего в организме выработку гормона голода грелина.
Врач подчеркнула, что зимой, когда аппетит становится повышенным и потребление пищи возрастает, нужно обязательно есть овощи и фрукты, помогающие не переедать слишком калорийными продуктами, – лучше всего сезонные.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты диетолог Соломматина посоветовала исключить из рациона для укрепления здоровья.
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Елена Соломатина
ЗОЖ
врач-диетолог
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