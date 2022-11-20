Диетолог Соломатина рассказала, как не переедать из-за сильного голода

«Человек чувствует насыщение только через 20 минут после приема пищи. Именно столько времени требуется для повышения уровня глюкозы в крови и выработки "гормона насыщения" лептин, который сигналит мозгу, что клетки сыты», - объяснила диетолог, беседуя с радио Sputnik.

Соломатина рассказала, что при приеме пищи чувство насыщения возникает не сразу, даже если съедается достаточно.Медик предупредила, что за то время, пока мозг не получит сигналов о насыщении человек (если изначально он испытывал сильный голод) способен съесть чрезмерно большое количество пищи. Избежать этого можно, «обманув» свой голод, сказала эксперт.По словам Соломатиной, не переедать из-за сильного голода помогают продуктов, которые являются низкокалорийными и при этом занимают внушительный объем в желудке. В частности, перед основной калорийной порцией пищи можно съесть овощи. Эти продукты за счет содержания воды и клетчатки создают в желудке массу, которая создаст эффект наполнения, отключающего в организме выработку гормона голода грелина.Врач подчеркнула, что зимой, когда аппетит становится повышенным и потребление пищи возрастает, нужно обязательно есть овощи и фрукты, помогающие не переедать слишком калорийными продуктами, – лучше всего сезонные.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты диетолог Соломматина посоветовала исключить из рациона для укрепления здоровья.

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