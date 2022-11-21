Врач Парецкая назвала продукты с йодом для укрепления иммунитета

«Нужно обратить внимание на клюкву, клубнику, чернослив, креветки, треску, тунца, мясо индейки, белую фасоль, морскую капусту, картошку с кожицей. Все это является прекрасным источником не только йода, но и массы других полезных веществ», - проинформировала медик, беседуя с порталом «Доктор Питер».

Врач сообщила в интервью, что при нехватке йода в организме ухудшается работа щитовидной железы, и последствиями этого становятся различные проблемы, от упадка сил и повышенной раздражительности до нарушений в работе иммунитета и рака. Парецкая подчеркнула важность получения йода в достатке зимой, так как микроэлемент помогает иммунной системе формировать клетки, уничтожающие нежелательные, опухолевые компоненты.Врач Парецкая назвала продукты с йодом, полезные для его восполнения и для укрепления иммунитета.Специалист отметила, что не менее важно не допускать переизбытка йода. Его нехватку следует активно восполнять только после анализа крови и консультации с врачом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что оливье и селедка под шубой были названы в числе самых вредных для здоровья салатов

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