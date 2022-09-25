Питье чая может давать скрытые побочные эффекты

«Если мы пьем слишком много чая с кофеином днем или вечером, то можем сбить наш график сна, а это в свою очередь собьет циркадные ритмы», - цитируют специалистов ИноСМИ.

Чай, содержащий кофеин, может способствовать нарушению естественного циркадного ритма организма. Последствием такого нарушения могут быть сердечно-сосудистые заболевания, проблемы с психикой и ночным сном, прибавка в весе или общее ослабление иммунной системыРяд исследований показал, что привычка пить горячий чай провоцирует плоскоклеточную карциному пищевода (рак пищевода). По мнению ученых, температура употребляемых напитков не должны превышать 65 градусов.Не слишком и много вы пьете чая? Журнал Food Science and Nutrition опубликовал данные, согласно которым питье черного и зеленого чая серьезно ухудшает усвоение организмом железа – его биодоступность может снижаться до 94%. На усвоение железа негативно влияют такие вещества чая, как танины. Вследствие недостатка железа человек может страдать от приступов усталости, тревожности, головных болей.Одним из компонентов чая теофиллин – данное соединение может вызывать желудочно-кишечные расстройства. Среди их симптомов медики называют склонность к запорам, тошноту.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что люди без ожирения тоже могут заболевать диабетом 2-го типа.