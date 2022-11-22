Некоторые полезные продукты становятся вредными в большом количестве

«Авокадо – источник ценных растительных жиров, витаминов А, Е, группы В, однако каждый содержит порядка 300-400 килокалорий», - сообщила врач «Мосленте».

«Несмотря на высокое содержание железа, магния, калия и витаминов, красное мясо может быть вредным для здоровья. ВОЗ советует употреблять не более 500 граммов в неделю в связи с возможными нарушениями в минеральном и жировом обмене», - проинформировала Мещерякова.

Мещерякова рассказала в интервью, что, будучи превосходным источником важных витаминов, авокадо в то же время является очень калорийным. В большом количестве его плоды становятся вредными для фигуры.Еще один полезный продукт, с которым нужно быть осторожнее, – это шпинат. По словам Мещеряковой, в нем содержится много щавелевой кислоты, которая усугубляет уже имеющиеся нарушения в работе ЖКТ, почек, суставов. Также по названным органам может «ударить» употребляемая в большом количестве крупа киноа, считающаяся мега-полезной.Дополнительно врач порекомендовала умеренно есть говядину.Врач уточнила, что при наличии воспалительных заболеваний суставов, подагры красное мясо полностью исключается из рациона.Помимо этого медик обратила внимание на возможный вред для здоровья такого продукта как рыба. Некоторые виды рыб (например, тунец, макрель) могут содержать в себе следы ртути и свинца.Также полезным продуктом, способным быть вредным, врач назвала орехи. Переедание ими плохо сказывается на поджелудочной железе, печени. Вдобавок орехи содержат фитиновую кислоту, мешающую организму усваивать микроэлементы из пищи.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, с какими побочными эффектами связано питье чая.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.