Гериатр Ткачева указала на лучший вид сладкого в пожилом возрасте

0 Фото: https://unsplash.com/photos/Q1FKCMzQM7E
десерт из фруктов

По словам гериатра Минздрава Ольги Ткачевой, в пожилом возрасте для удовлетворения потребности в сладком вкусе предпочтительнее есть фрукты, а не конфеты, пирожные и другие традиционные десерты.

Ткачева отметила в интервью, что продукты с добавленным сахаром должны употребляться пожилыми людьми как можно реже вплоть до их полного исключения из рациона. В этом возрасте их усвоение организмом сопряжено с особенно высокими рисками для здоровья – такие продукты способствуют резким колебаниями уровня глюкозы в крови, негативно воздействуют на работу эндокринной системы.

Что касается десертных изделий, сластей, в которых содержание сахара является концентрированным, то в пожилом возрасте им следует предпочитать фрукты, сказала Ольга Ткачева.

«Во фруктах содержится фруктоза – она тоже повышает глюкозу, но поскольку сопровождается также приемом большого количества клетчатки, то все это меньше всасывается и быстрее выводится из организма», - объяснила специалист «Москве 24».

Представитель Минздрава добавила, что клетчатка, которой богаты многие фрукты, оказывает положительное влияние на микрофлору кишечника и на его перистальтику. Благодаря грубым волокнам клетчатки из организма эффективнее выводятся потенциальные токсины, что может делать его более крепким, а также способствует продлению жизни.

В Минздраве рассказали, нужно ли лечить бессимптомный коронавирус


В частности, медик посоветовала есть груши, яблоки:

Главный гериатр Минздрава назвала основные причины смертности российских пенсионеров


«В яблоках есть полезные молекулы, которые выводят из нашего организма старые клетки и обновляют, омолаживают».

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что после 40 лет людям следует менять свой привычный образ жизни.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Ольга Ткачева
Ольга Ткачева
ЗОЖ
главный внештатный специалист – гериатр Минздрава РФ
Читать MedikForum.ru в
Пять ошибок в поведении пожилых людей вредят их здоровью
Какое давление может оказаться фатальным для пожилых людей: врач Ткачева
Главные секреты долгожителей
Теги : сладости, пожилой возраст, Ольга Ткачева