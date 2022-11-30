Яйцо пашот на завтрак улучшает защиту от рака

«В нашем организме ежедневно образуются раковые клетки, потом они формируют опухоль, и если вы употребляете достаточное количество яиц, то тело эффективно борется», - объяснил врач.

Яйцо пашот варится без скорлупы в горячей, но не сильно кипящей воде. Его отличительные характеристики – твердый белок и мягкий кремообразный желток. Ивестный российский медик, профессор Елена Малышева и ее коллеги рассказали, что употребление данного блюда на завтрак улучшает защиту от рака.Яйца являются источником очень большого набора полезных веществ: в них содержатся аминокислоты, витамины, минералы. Врачи проинформировали, что входящий в состав яиц микроэлемент селен обладает противораковыми свойствами.По словам одного из специалистов, кардиолога Германа Гандельмана, получать селен с пищей очень важно для поддержки тех процессов в организме, которые препятствуют появлению опухолей.Профессор Малышева добавила, что улучшающий противораковую защиту тела селен не выдерживает слишком высоких температур. Если яйца варить привычным образом, держа некоторое время в кипящей воде, уничтожается до 40 процентов ценного микроэлемента. В воде ниже 100 градусов селен сохраняется значительно лучше, именно при такой температуре и готовятся яйца-пашот.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как есть пельмени без риска набрать вес.

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