Врач Кондратенко объяснила сильную тягу к соленому

«Тяга к соленому может говорить как о физиологических изменениях в организме, так и о патологиях».

физическое перенапряжение, переработка

стресс

обезвоживание

употребление слабительных, мочегонных средств

ПМС (у женщин)

дисбаланс минеральных веществ.

Специалист предупредила в интервью:Объясняя, какие именно изменения в состоянии тела бывают связаны с сильным желанием соленой пищи, врач Кондратенко перечислила их «Газете.Ru»:Что касается возможных заболеваний, скрывающихся за тягой к солененькому, Ольга Кондратенко уточнила, что, в первую очередь, ими являются болезни, связанные с частым посещением туалета, выведением большого количества жидкости, электролитов из организма. Например, это может быть сахарный диабет и другие эндокринологические патологии, почечные заболевания.Специалист посоветовала при постоянном стремлении есть соленые продукты посетить врача. Тяга к соленому должна обязательно корректироваться, подчеркнула эксперт.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие проблемы со здоровьем могут скрываться за появлением ранней седины.

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