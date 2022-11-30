Врач Кондратенко объяснила сильную тягу к соленому

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оливки

За резко усилившейся тягой к соленому иногда скрываются эндокринные и почечные заболевания, заявила врач Ольга Кондратенко.

Специалист предупредила в интервью:

«Тяга к соленому может говорить как о физиологических изменениях в организме, так и о патологиях».

Объясняя, какие именно изменения в состоянии тела бывают связаны с сильным желанием соленой пищи, врач Кондратенко перечислилаих «Газете.Ru»:
  • физическое перенапряжение, переработка
  • стресс
  • обезвоживание
  • употребление слабительных, мочегонных средств
  • ПМС (у женщин)
  • дисбаланс минеральных веществ.
Что касается возможных заболеваний, скрывающихся за тягой к солененькому, Ольга Кондратенко уточнила, что, в первую очередь, ими являются болезни, связанные с частым посещением туалета, выведением большого количества жидкости, электролитов из организма. Например, это может быть сахарный диабет и другие эндокринологические патологии, почечные заболевания.

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Специалист посоветовала при постоянном стремлении есть соленые продукты посетить врача. Тяга к соленому должна обязательно корректироваться, подчеркнула эксперт.

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Ольга Кондратенк
Ольга Кондратенк
ЗОЖ
врач-диетолог
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