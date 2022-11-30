Врач Кондратенко объяснила сильную тягу к соленому
За резко усилившейся тягой к соленому иногда скрываются эндокринные и почечные заболевания, заявила врач Ольга Кондратенко.
Специалист предупредила в интервью:
«Тяга к соленому может говорить как о физиологических изменениях в организме, так и о патологиях».
Объясняя, какие именно изменения в состоянии тела бывают связаны с сильным желанием соленой пищи, врач Кондратенко перечислилаих «Газете.Ru»:
- физическое перенапряжение, переработка
- стресс
- обезвоживание
- употребление слабительных, мочегонных средств
- ПМС (у женщин)
- дисбаланс минеральных веществ.
Специалист посоветовала при постоянном стремлении есть соленые продукты посетить врача. Тяга к соленому должна обязательно корректироваться, подчеркнула эксперт.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие проблемы со здоровьем могут скрываться за появлением ранней седины.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Ольга Кондратенк
ЗОЖ
врач-диетолог
Оставить комментарий