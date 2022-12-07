Почему организм требует сладкого?

Врач-терапевт Тамара Ильинская отметила в беседе с «МедикФорум», что существует достаточно много причин, объясняющих, почему организм может требовать сладкого. Такие причины могут быть гормональными, биологическими, психологическими. Медик назвала наиболее распространенные.Когда организм истощен, он может «просить» что-то сладкое, поскольку сахар быстро метаболизируется и является предпочтительным источником энергии для тела. Съев кусочек шоколада при упадке сил, можно очень быстро почувствовать улучшение.Для многих сладкий вкус с детства ассоциируется с чем-то приятным и радостным. Мозг закрепляет такую ассоциацию, поскольку глюкоза для него – желанный питательный источник. По этой причине в моменты волнений и переживаний может включаться тяга к сахару – это способ ощутить позитивные эмоции, помогающие справиться со стрессом. Любопытно, что исследования показывают: приматы тоже ищут утешение в сладком вкусе, поедая фрукты в состоянии стресса.Когда в питании человека присутствуют разнообразные питательные вещества, кишечные бактерии удовлетворяются этим «топливом» и посылают в мозг сигналы о том, что с ними все в порядке. При скудном или несбалансированном рационе бактериям кишечника не хватает питательных веществ, признаком чего в том числе может быть обостренное желание есть сладкое.По словам врача, когда употребляются сахарозаменители, рецепторы языка реагируют на их сладкий вкус так же, как при поедании обычного сахара. Но физически тело не получает сахар. Оно начинает требовать сладкого, чтобы восполнить его недостаток.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что запивать хлеб молоком вредно для пищеварения

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.