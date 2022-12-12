Сильные холода увеличивают риск смерти от сердечно-сосудистых нарушений

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зима

Исследователи заявили, что одна из каждых ста смертей от последствий сердечно-сосудистых заболеваний может быть связана с негативным воздействием температуры окружающей среды.

Зимой с падением температуры многие люди страдают от сопутствующих заболеваний, таких как простуда и грипп. Летом – от теплового истощения. Новое исследование показало, что «экстремальные» погодные условия могут оказывать еще более серьезное влияние на организм.

Журнал Circulation опубликовал данные, согласно которым

«экстремально высокие и низкие температуры повышают риск смерти среди людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

В частности, сильные холода или чрезмерная жара повышают вероятность летального исхода для людей с ишемической болезнью сердца, сердечной недостаточностью, аритмией или перенесших инсульт.

В рамках исследования специалисты изучали, как экстремальные температуры могут повлиять на сердечные заболевания, являющиеся основной причиной смерти во всем мире. Ими были проанализированы данные о более чем 32 миллионах смертей от сердечно-сосудистых заболеваний, произошедших в 567 городах из 27 стран в период с 1979 по 2019 год. Ученые обнаружили, что число смертей среди сердечников тенденциозно возрастало в экстремально холодные и в экстремально жаркие дни. Особенно чувствительными к влиянию погоды были люди с сердечной недостаточностью.

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По мнению исследователей, полученные ими данные могут быть очень полезными с учетом изменяющегося климата. В отношении болезней сердца могут быть устранены многие индивидуальные факторы риска, такие как потребление табака, физическая малоподвижность, диабет 2 типа, высокое кровяное давление и другие. Изменения в окружающей среде, становящиеся все более экстремальными температуры – это проблема, актуальность которой возрастает. Эксперты заявили, что нужно быть в курсе возникающих экологических и природных воздействий на человеческий организм.

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Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что нельзя есть при болезнях сердца.

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