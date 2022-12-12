Сильные холода увеличивают риск смерти от сердечно-сосудистых нарушений

«экстремально высокие и низкие температуры повышают риск смерти среди людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

Зимой с падением температуры многие люди страдают от сопутствующих заболеваний, таких как простуда и грипп. Летом – от теплового истощения. Новое исследование показало, что «экстремальные» погодные условия могут оказывать еще более серьезное влияние на организм.Журнал Circulation опубликовал данные , согласно которымВ частности, сильные холода или чрезмерная жара повышают вероятность летального исхода для людей с ишемической болезнью сердца, сердечной недостаточностью, аритмией или перенесших инсульт.В рамках исследования специалисты изучали, как экстремальные температуры могут повлиять на сердечные заболевания, являющиеся основной причиной смерти во всем мире. Ими были проанализированы данные о более чем 32 миллионах смертей от сердечно-сосудистых заболеваний, произошедших в 567 городах из 27 стран в период с 1979 по 2019 год. Ученые обнаружили, что число смертей среди сердечников тенденциозно возрастало в экстремально холодные и в экстремально жаркие дни. Особенно чувствительными к влиянию погоды были люди с сердечной недостаточностью.По мнению исследователей, полученные ими данные могут быть очень полезными с учетом изменяющегося климата. В отношении болезней сердца могут быть устранены многие индивидуальные факторы риска, такие как потребление табака, физическая малоподвижность, диабет 2 типа, высокое кровяное давление и другие. Изменения в окружающей среде, становящиеся все более экстремальными температуры – это проблема, актуальность которой возрастает. Эксперты заявили, что нужно быть в курсе возникающих экологических и природных воздействий на человеческий организм.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что нельзя есть при болезнях сердца.

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