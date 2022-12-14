Диетолог: ананас полезен для борьбы с отеками и скачками давления

«Он способен бороться со скачками давления и отеками, вызванными не всегда полезным питанием», - отметила Анжелика Дюваль, беседуя с «Москвой 24».

«Благодаря своему составу ананас повышает иммунитет, помогает выводить мокроту. В нем содержится большое количество витамина C», - констатировала специалист.

Специалист рассказала в интервью, что ананас хорошо впишется в рацион во время новогодних праздников.Диетолог уточнила, что в составе ананаса содержится много калия, а также присутствует магний. Эти микроэлементы способствуют устранению отечности, регуляции артериального давления. Гипертоники вполне могут позволить себе лакомиться ананасом.Вдобавок фрукт насыщен бромелайном, который в организме играет роль фермента, улучшая усвоение пищи. Например, в сочетании с ананасом быстрее перевариваются тяжелые ясные блюда.Другим важным плюсом ананаса Дюваль назвала его способность разжижать кровь, влиять на снижение уровня холестерина. Помимо этого, его употребление зимой оказывает поддержку иммунитету организма.Медик подчеркнула, что в пищу полезнее употреблять свежий, а не консервированный продукт – в последнем слишком много сахара.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какой из традиционных майонезных новогодних салатов является наименее калорийным.

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