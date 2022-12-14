Врач Елисеева рассказала о полезных свойствах глинтвейна

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глинтвейн

Глинтвейн обладает неочевидными благоприятными для организма свойствами, сообщила медик Виктория Елисеева.

Елисеева напомнила в интервью, что глинтвейн готовится с использованием специй, трав, свежих фруктов. Некоторые из этих компонентов могут влиять на организм подобно антидепрессантам.

Кроме того, ингредиенты глинтвейна помогают сохранять эластичность сосудов.

«Напиток способствует снижению артериального давления», - сказала Елисеева, беседуя с «Газетой.ру».

Другим полезным свойством напитка врач назвала его бактерицидное действие.

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В то же время, отметила медик, нужно помнить, что глинтвейн является источником сахара и калорий. Пить его людям с предиабетом, диабетом, лишним весом отнюдь не безопасно.

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Виктория Елисеева
Виктория Елисеева
ЗОЖ
врач-диетолог, эндокринолог
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