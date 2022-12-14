Врач Елисеева рассказала о полезных свойствах глинтвейна

«Напиток способствует снижению артериального давления», - сказала Елисеева, беседуя с «Газетой.ру».

Елисеева напомнила в интервью, что глинтвейн готовится с использованием специй, трав, свежих фруктов. Некоторые из этих компонентов могут влиять на организм подобно антидепрессантам.Кроме того, ингредиенты глинтвейна помогают сохранять эластичность сосудов.Другим полезным свойством напитка врач назвала его бактерицидное действие.В то же время, отметила медик, нужно помнить, что глинтвейн является источником сахара и калорий. Пить его людям с предиабетом, диабетом, лишним весом отнюдь не безопасно.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какую пользу организму приносит ананас.

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