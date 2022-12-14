Ежедневный банан улучшает контроль давления и работу сердца

«Одним из способов снизить высокое кровяное давление без лекарств является употребление в пищу продуктов, содержащих калий, магний и витамины группы В»,- констатировала Шона Уилкинсон.

«Банан в день не только даст вам заряд энергии, но и поможет поддерживать нормальную работу сердца», - резюмировала эксперт.

Повышенное кровяное давление создает дополнительную нагрузку на сосуды, сердце и мозг. Если его не контролировать и не лечить, это может привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как болезни сердца, инсульты. О пользе бананов для улучшения контроля кровяного давления в организме рассказала консультант по питанию Шона Уилкинсон, ее доводы опубликовало издание Express.По словам специалиста, одной из причин высокого кровяного давления является несбалансированный рацион – в частности, употребление слишком большого количества соли (натрия) и насыщенных ею продуктов. Но точно так же, как питание может вызвать гипертонию, оно может помочь справиться с проблемой высокого давления, подчеркнула эксперт.С учетом вышесказанного специалист посоветовала употреблять в пищу бананы. Эти фрукты богаты калием, который является ключевым минералом, снижающим кровяное давление и делающим более сбалансированным количество натрия в организме. Калий помогает снизить кровяное давление, поскольку содействует выводу излишков натрия с мочой, ослабляя напряжение в кровеносных сосудах. Благодаря данному микроэлементу тело поддерживает нормальный уровень жидкости внутри клеток. Вдобавок он помогает мышцам и сердцу сокращаться, что обеспечивает перекачку крови по всему телу к жизненно важным органам.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, чем может быть полезен глинтвейн

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.