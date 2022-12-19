Какие продукты особенно вредны при атеросклерозе

«При повышенном холестерине и наличии атеросклеротических бляшек нужно убрать из рациона продукты с высоким содержанием насыщенных жиров – свинину, жирные говядину и баранина, а также творог и сметану», - поделилась рекомендацией эксперт.

Атеросклероз характеризуется негативными изменениями сосудистой ткани в связи с накоплением холестерина и формированием в сосудах бляшек, состоящих из частиц жиров и кальция. В результате их образования стенки сосудов твердеют и плохо растягиваются под напором крови, что увеличивает риск их повреждения, а также закупорки. Последствием этого может стать развитие опасных для жизни состояний, включая тромбоз и сердечные приступы.Врач-диетолог Соломатина констатировала в интервью, что людям с атеросклерозом должны щепетильно выбирать продукты для своего питания. Медик объяснила «Москве 24», какие из них особенно вредны при данном нарушении.Также Соломатина обратила внимание на то, что некоторые продукты могут содержать в себе скрытый жир – в частности, его источником являются сосиски и колбасные изделия, конфеты, выпечка и многие кондитерские продукты готового производства, замороженные полуфабрикаты.Врач отметила, что при атеросклерозе для человека возрастает вероятность пострадать от гипертонического криза – опасного состояния с очень резким подъемом артериального давления. Чтобы снизить его риски, из рациона лучше исключить продукты с высоким содержанием соли, способствующей задержке жидкости и росту кровяного давления.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, для кого могут оказаться вредными мандарины.

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