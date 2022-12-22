Врач назвал продукты, полезные в период погодных перепадов

«Помочь перенести неблагоприятный период помогут фрукты и овощи с высоким содержанием калия, который помогает удерживать артериальное давление в норме. Их желательно употреблять не менее 400 граммов в день», – поделился рекомендацией врач.

По словам Тяжельникова, в периоды резких погодных колебаний может ухудшаться самочувствие у многих людей, но особенно чувствительны к ним те, кто страдает сердечно-сосудистыми патологиями. Врач констатировал: в такие дни нужно ослаблять нагрузки, давать себе больше отдыха, гулять на свежем воздухе.Также специалист отметил важность подходящего рациона. Андрей Тяжельников рассказал агентству «Москва», что в периоды, когда происходят резкие температурные и погодные изменения, полезно употреблять овощи и фрукты, богатые калием.Отмечается, что калия много в авокадо, зелени, горохе, помидорах, апельсинах, черносливе, абрикосах, грейпфруте. Также высоким содержанием калия отличаются молочные продукты.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какая специя считается самой полезной для диабетиков.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.