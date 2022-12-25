Кардиолог Ибрагимова рассказала, что позволяет снижать холестерин

«Важно всем женщинам старше 50 лет, а мужчинам старше 40 лет сдать развернутый липидный профиль с определением сердечно-сосудистого риска», - поделилась кардиолог Ибрагимова.

Снижение веса, особенно при наличии излишков на животе.

Физические упражнения. Им нужно уделять до получаса в день.

Уменьшение количества мучных изделий.

Ограничение количества употребляемого сливочного масла, сливок, мороженого, ирного молока.

Отказ от газировки.

Сокращение употребляемой фруктозы.

Отказ от сосисок и колбас, бекона.

Отказ от маргарина, пальмового, кокосового масла.

Отказ от жареной пищи.

Врач отметила в интервью, что заметные симптомы повышенного уровня холестерина возникают только при семейной гиперхолестеринемии, но зачастую они отсутствуют. Медик отметила, что точно определить высокое содержание холестерина можно лишь посредством анализа крови, который также позволяет определить риск сердечного приступа и инсульта.Врач напомнила, что до 80 процентов холестерина вырабатывается организмом, с едой поступают оставшиеся 20 процентов. По словам Ибрагимовой, снизить уровень холестерина самостоятельно путем каких-то корректировок можно только в тех случаях, когда сердечно-сосудистые риски являются умеренными или низкими.Что позволяет снижать высокий уровень холестерина?Кроме того, врач посоветовала включить в рацион больше цельнозерновых продуктов, овощей, бобовых, фруктов. Среди мясных и молочных нужно отдавать предпочтение нежирным продуктам.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты помогают восполнить дефицит магния.

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