Ученые определили способ сбросить вес без упражнений и диет

«Для эффективного похудения необходимо медленное питание», - передает слова исследователей журнал Pediatric Obesit.

Ученые из Мексики (Университет Хуарес-дель-Эстадо-де-Дуранго) определили, что сбросить вес помогает медленное пережевывание еды.Специалистами проводился эксперимент, участники которого были поделены на две группы. В одной испытуемые ели в своем привычном режиме, в другой участники пережевывали каждый откушенный кусок минимум 30 секунд. Итоги испытаний были подведены спустя год. На его протяжении люди не придерживались диет, не занимались физическими упражнениями или спортом.Результаты эксперимента продемонстрировали эффективность медленного жевания как способа сбросить вес. Через шесть месяцев добровольцы, которые неторопливо пережевывали пищу, потеряли в среднем около двух килограммов. За год потеря веса у некоторых участников составила более 5% от изначальной массы тела.Ученые констатируют, что медленное пережевывание пищи эффективно благодаря тому, что мозг за это время успевает получить достаточно сигналов о заполнении желудка. Таким образом человек чувствует насыщение без переедания. Если пищи принимается быстро, мозг воспринимает сигнал о насыщении только когда в желудок попадает большое количество еды.Что еще помогает сбросить вес без упражнений и диет, по мнению ученых? Вот рекомендации специалистов: перед едой следует выпивать стакан воды, а между основными приемами пищи в течение дня не нужно ничем перекусывать.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что способствует профилактике ожирения печени.

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