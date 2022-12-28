Врачи навали подходящие закуски под алкоголь

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ужин

Закусывать алкоголь российские медики порекомендовали лимоном, черным шоколадом.

Рекомендации о продуктах, подходящих как закуски под алкоголь, прозвучали от терапевта, профессора Елены Малышевой, кардиолога Германа Гандельмана, иммунолога Андрея Продеуса, офтальмолога Михаила Коновалова, выступающих в телепрограмме о здоровье. В частности, врач Гандельман отметил, что

«в качестве закуски отлично подходит лимон».

Кардиолог объяснил, что под действием лимонной кислоты уменьшается всасывание алкоголя и нейтрализуются попадающие в кровь токсины.

В свою очередь, иммунолог Продеус посоветовал закуску в виде черного горького шоколада. Медик констатировал, что в этом продукте содержится много ниацина (витамин В3), способного обезвреживать и нейтрализовать токсины.

Офтальмолог Коновалов добавил, что при употреблении алкоголя следует пить воду:

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«на каждую дозу спиртного – стакан воды».

Специалист добавил, что питье воды препятствует обезвоживанию, которое часто возникает при употреблении спиртного, а также способствует профилактике злоупотребления алкоголем, похмельного синдрома, головных болей.

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