Пить вчерашний чай нельзя

«Не стоит пить вчера заваренный чай», - сказала эксперт aif.ru.

«Правильная схема использования чая – выпили свежезаваренный, если что-то осталось, остатки следует вылить», - порекомендовала эксперт.

Специалист Мансурова рассказала, что привычки употреблять вчерашний чай быть не должно.Мансурова отметила, что иногда люди готовят напиток, используя густой, настоявшийся настой чая, который был заварен накануне. В него просто наливается кипяток.Нутрициолог подчеркнула, что делать так не нужно.Ирина Мансурова сообщила, что свою пользу чай максимально проявляет в течение 10 минут после заваривания. Простоявший сутки напиток не только теряет свои полезные свойства, в нем с большой вероятностью начнут размножаться патогены и грибки.Специалист посоветовала придерживаться правильной технологии при заваривании чая. В частности, заваривать зеленый, белый чай следует, используя воду температурой не выше 80 градусов. Для заваривания красного или черного чая нужна вода погорячее, 95 градусов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что конфеты с алкоголем могут быть опасны из-за риска гипергликемии.

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