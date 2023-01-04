Пить вчерашний чай нельзя

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чай

Пить чай нужно только свежезаваренным, заявила нутрициолог Ирина Мансурова.

Специалист Мансурова рассказала, что привычки употреблять вчерашний чай быть не должно.

«Не стоит пить вчера заваренный чай», - сказала эксперт aif.ru.

Мансурова отметила, что иногда люди готовят напиток, используя густой, настоявшийся настой чая, который был заварен накануне. В него просто наливается кипяток.

Нутрициолог подчеркнула, что делать так не нужно.

«Правильная схема использования чая – выпили свежезаваренный, если что-то осталось, остатки следует вылить», - порекомендовала эксперт.

Ирина Мансурова сообщила, что свою пользу чай максимально проявляет в течение 10 минут после заваривания. Простоявший сутки напиток не только теряет свои полезные свойства, в нем с большой вероятностью начнут размножаться патогены и грибки.

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Специалист посоветовала придерживаться правильной технологии при заваривании чая. В частности, заваривать зеленый, белый чай следует, используя воду температурой не выше 80 градусов. Для заваривания красного или черного чая нужна вода погорячее, 95 градусов.

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Ирина Мансурова
Ирина Мансурова
ЗОЖ
нутрициолог-диетолог, психотерапевт
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Теги : вред чая, опасность для здоровья, Ирина Мансурова
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