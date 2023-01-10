«Их питательная ценность снижается из-за технологии приготовления: подогрева и механического размельчения. А клетчатка разваривается и становится перевариваемой вместо нужной неперевариваемой», - сказала Рыкалова о крем-супах.

Врач-диетолог Рыкалова объяснила в интервью, как крем-супы могут вредить организму. Специалист рассказала, что подобное измельчение ингредиентов (те же овощей) снижает питательную ценность продуктов. В частности, организм при этом получает меньше витаминов, микроэлементов.В разговоре с «Москва 24» диетолог добавила, что приготовление таких супов делает содержащиеся в овощах сложные углеводы простыми – в результате увеличивается их гликемический индекс. Это означает, что прием блюда с кремообразной текстурой, практически лишенного клетчатки, вызывает быстрый рост уровня сахара в крови и его резкие колебания, которые неблагоприятно сказываются на организме.Вдобавок при поедании слишком мягкой пищи зубочелюстной аппарат не получает необходимой для него нагрузки.Также диетолог обратила внимание на то, что крем-супы нередко бывают насыщены жирными, калорийными, далеко не самыми полезными компонентами например, такими как обжаренные овощи, ветчина, плавленый сыр или сливки. Обилие жира в таких блюдах, который к тому же быстро усваивается из-за отсутствия клетчатки, может стать чрезмерной нагрузкой для поджелудочной железы и других органов пищеварения.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач-диетолог Зоя Богданова опровергла пользу имбиря при ОРВИ и гриппе.

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