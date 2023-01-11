Пять напитков, способных повысить уровень гемоглобина в крови
Низкий уровень гемоглобина может привести к анемии и другим проблемам со здоровьем.
Многим известно, что содержание гемоглобина в крови является важным параметром в определении здоровья. Гемоглобин – это белок, насыщенный железом и содержащийся в клетках крови (эритроцитах). С его уровнем тесно связано функционирование органов, наличие энергии, желудочно-кишечные процессы, состояние мозга и иммунной системы. Низкий гемоглобин в крови обычно говорит о дефиците железа, является отражением имеющейся анемии.
По данным The Helth Site, некоторые напитки помогают повысить уровень гемоглобина.
Сок шпината и мяты. Будучи хорошим источником железа, он также содержит витамины А и С.
Сливовый сок. Согласно исследованиям, примерно полстакана сока чернослива содержит 17% дневной нормы железа. Кроме того, чернослив также помогает контролировать скачки сахара в крови.
Тыквенный сок. Тыква очень питательна, богата антиоксидантами и минералами, которые могут укреплять общее здоровье. Кроме того, этот овощ – богатый источник железа.
Свекольный сок. Поимо железа, свекла насыщена такими суперполезными питательными веществами, как марганец, фолиевая кислота, калий, бетаин, витамин С.
Настой из семян льна. Семена льна очень богаты антиоксидантами, железом, а также имеют другие преимущества для здоровья.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что семена льна рекомендуются для укрепления костей с возрастом.
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