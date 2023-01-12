Профессор Малышева назвала полезные для печени продукты

«Когда печень восстанавливается, она каждую секунду может разрушать токсические вещества, попадающие в нее», - отметила Елена Малышева.

Телеведущая и врач, профессор Елена Малышева затронула тему нездоровой печени. Она констатировала, что долгий период праздников создает для этого органа повышенную нагрузку из-за большого количества съеденных жирных блюд и выпитого алкоголя.Профессор Малышева посоветовала россиянам выполнить анализы на наличие ферментов печени. По их результатам врач даст рекомендацию по восстановлению ее хорошего состояния.Также медик сообщила, что полезными для регенерации печени являются некоторые продукты – например, куркума. Специя содержит куркумин, обладающий противовоспалительными свойствами, смягчающий токсическое воздействие алкоголя на печень, стимулирующий сжигание жира. Но максимальное количество куркумы, которое можно съесть за день – около чайной ложки, злоупотреблять этой приправой нельзя.Профессор Малышшева добавила, что восстановлению печени способствуют и продукты с глутатионом – веществом, нейтрализующим токсины. Глутатион содержат в себе грецкие орехи, оливковое масло, яйца, молочные продукты, многие фрукты и ягоды, листовая зелень.В свою очередь, приглашенная в программу Малышевой специалистка по вопросам питания Дарья Валентинова назвала полезным для печени красный грейпфрут. Фрукт обладает таким веществом как нарингин, снижающим риск появления цирроза печени.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты помогают разжижать густую кровь.

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