Вчерашние макароны помогают сохранять фигуру

«Исследования показали, что люди сбрасывают вес быстрее, когда регулярно едят макаронные изделия», - заявила медик.

«В охлажденных макаронах углеводы превращаются в крахмал, который устойчив к перевариванию. Даже если вы разогреете остатки вчерашних макарон, они будут менее калорийны, чем свежеприготовленные», - пояснила эксперт.

Мнение о том, что макароны не препятствуют, а, наоборот, помогают в борьбе с лишним весом, озвучила в интервью изданию The Sun диетолог Эмма Бекетт (Велиобритания).В то ж время Беккет констатировала, что диетология предусматривает определенные правила, связанные с потреблением макарон. В частности, этот продукт должен поедаться строго умеренными порциями.Кроме того, следует отдавать предпочтение цельнозерновым макаронам – в них содержится больше клетчатки, благодаря которой активно развивается полезная кишечная флора. Кроме того, цельнозерновые продукты продлевают ощущение насыщения, позволяя обходится без лишних перекусов.Диетолог Эмма Бекеnn уточнила, что сохранять фигуру особенно эффективно помогают не свежесваренные, а вчерашние, побывавшие в холодильнике макароны.Что касается безглютеновых макарон, диетолог не советует есть их людям, у которых нет непереносимости глютена – в таком продукте содержится слишком мало белка, который очень важен для профилактики лишних килограммов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие крупы рекомендуется есть для оздоровления сердца.

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