Особенно полезными для сердца являются нешлифованные крупы

«Оболочка и зародыш – части зерна, необходимые для правильного обмена веществ, имеют антиоксидантные свойства, защищающие сердце и сосуды от разрушительного действия свободных радикалов», – объяснила кардиолог «Газете.Ru».

«Две и более порций цельнозерновых продуктов в день снижают шанс перенести инфаркт или умереть от сердечных заболеваний на 30% в течение 10-летнего периода», - сказала Павличенко.

Ячневая крупа.

Булгур.

Киноа.

Овес или хлопья длительной готовки.

Зеленая гречка.

Нешлифованный бурый рис.

Медик Павличенко рассказала, что в крупах, не подвергающихся агрессивной обработке и шлифовке, сохраняются насыщенная антиоксидантами и магнием оболочка, а также зародыш, являющийся богатым источником витамина Е, витаминов группы В, фитохимических веществ.Другая особенность, делающая полезными для сердца нешлифованные крупы, заключается в их свойстве снижать уровень «плохого» холестерина и других жиров (триглицеридов) в крови.Также специалист назвала особенно эффективные для укрепления сердечного здоровья крупы.В свою очередь, белый шлифованный рис, манка, хлопья для быстрого заваривания кипятком должны присутствовать в рационе по минимуму или исключаться совсем. Такие продукты содержат слишком мало клетчатки (пищевых волокон), которая необходима для «очищения» сосудов от жиров. Ежедневно для здоровья пищевые волокна должны употребляться в количестве 30-45 граммов.Ранее портал MedikForum.ru писал о простых продуктах , поддерживающих зимой крепкий иммунитет.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.