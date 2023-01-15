Особенно полезными для сердца являются нешлифованные крупы

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тарелка каши

По словам врача-кардиолога и диетолога Светланы Павличенко, употребление нешлифованных круп в оболочке укрепляет сердце.

Медик Павличенко рассказала, что в крупах, не подвергающихся агрессивной обработке и шлифовке, сохраняются насыщенная антиоксидантами и магнием оболочка, а также зародыш, являющийся богатым источником витамина Е, витаминов группы В, фитохимических веществ.

«Оболочка и зародыш – части зерна, необходимые для правильного обмена веществ, имеют антиоксидантные свойства, защищающие сердце и сосуды от разрушительного действия свободных радикалов», – объяснила кардиолог «Газете.Ru».

Другая особенность, делающая полезными для сердца нешлифованные крупы, заключается в их свойстве снижать уровень «плохого» холестерина и других жиров (триглицеридов) в крови.

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«Две и более порций цельнозерновых продуктов в день снижают шанс перенести инфаркт или умереть от сердечных заболеваний на 30% в течение 10-летнего периода», - сказала Павличенко.

Также специалист назвала особенно эффективные для укрепления сердечного здоровья крупы.
  • Ячневая крупа.
  • Булгур.
  • Киноа.
  • Овес или хлопья длительной готовки.
  • Зеленая гречка.
  • Нешлифованный бурый рис.
В свою очередь, белый шлифованный рис, манка, хлопья для быстрого заваривания кипятком должны присутствовать в рационе по минимуму или исключаться совсем. Такие продукты содержат слишком мало клетчатки (пищевых волокон), которая необходима для «очищения» сосудов от жиров. Ежедневно для здоровья пищевые волокна должны употребляться в количестве 30-45 граммов.

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Светлана Павличенко
Светлана Павличенко
ЗОЖ
кардиолог, диетолог-терапевт, кандидат медицинских наук
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