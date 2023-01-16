Упражнение «планка» может навредить организму

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упражнение планка

Остеопат Владимир Животов не рекомендует выполнять планку всем желающим.

Упражнение «планка» является одним из самых популярных – от человека требуется поддерживать тело параллельно полу, опираясь на сложенные в локтях руки. Многие женщины считают «планку» одним из лучших способов добиться стройной талии и подтянутого живота.

Но в комментарии остеопата Владимира Животова радиостанции «Говорит Москва» прозвучало предупреждение о том, что выполнение такого упражнения может серьезно навредить организму.

«В планке мы стоим на руках, тело для этого не создано. Более того, такое упражнение может способствовать опущению внутренних органов», - предупредил специалист.

Животов сообщил, что имеются данные, которые свидетельствуют: у женщин при систематическом выполнении «планки»  может происходить выпирание живота.

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По мнению специалиста, для организма безопаснее боковая «планка», но и ее медик не рекомендует выполнять всем желающим. В любом варианте «планка» является упражнением, с которым связаны определенные риски. Выполнять подобное упражнение нужно с большой осторожностью – одного желания для этого мало.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Владимир Животов
Владимир Животов
ЗОЖ
остеопат
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Теги : планка, опасность для здоровья, Владимир Животов