Ходьба улучшает здоровье, даже если занимает минуты

«Если совершать пятиминутные прогулки каждые полчаса в течение рабочего дня, то такой вид активности помогает снизить уровень сахара в крови и артериальное давление, а также приводит к улучшению настроения и уменьшению чувства усталости», - заявили исследователи.

Ученые, представляющие Колумбийский университет, в очередной раз обратили внимание общественности на простой и бесплатный способ улучшить здоровье – ходьбу пешком. Как сообщил ScienceDaily, исследователи установили, что даже минутные периоды ходьбы в течение суток могут позитивно влиять на уровень сахара в крови и кровяное давление.Специалисты отмечают, что малоподвижность стала массовым трендом, чему в немалой степени поспособствовала прошедшая пандемия ковида. Ученые подчеркивают, что занятия спортом являются малоэффективными, если, например, человек проводит большую часть дня в положении сидя. Они предлагают практиковать регулярную физическую активность – пусть даже она будет непродолжительной по времени.Они добавили, что некоторый полезный эффект ходьбы ощущается даже при условии, что человек ходит пешком одну минуту – но делает это через каждый полчаса или час.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как может пострадать от длительного сидения на стуле мужское здоровье.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.