Диетологом названы три часто допускаемые при похудении ошибки

«Отказ от углеводов может привести к тому, что вы начнете чувствовать себя истощенными, уставшими и утомленными в течение всего дня, а также станете подвержены приступам голода», - сказала Руджута Дивекар.

«Бездумные упражнения не для здоровья, а просто ради достижения цели по калориям лишают тело достаточного времени для восстановления, что может привести к чрезмерному повреждению мышц».

По словам диетолога, отказ от углеводов является одной из популярных мер среди тех, кто стремится быстрее похудеть. Специалист отметила, что боязнь углеводов побуждает людей отказываться от их источников, которые на самом деле являются здоровой пищей, способной заряжать организм энергией и поддерживать стабильный вес.Диетолог посоветовала включат в рацион углеводы, содержащиеся в цельном зерне, фруктах, бобовых.Еще одной частой ошибкой, допускаемой при похудении, является стремление подолгу не есть. Однако наблюдения показывают: люди, которые долго не едят, бывают часто подвержены неконтролируемым приемам пищи с большим количеством съеденных «вредностей» в виде жиров или рафинированных углеводов.Специалист призвала не голодать в течение долгих часов.Многие люди ошибочно полагают, что все лишнее можно «сжечь». Например, съел пирожное – после этого пробежался, чтобы не толстеть. Диетолог подчеркнула, что подобный подход является слишком упрощенным, набор и расход жировой массы во многом обусловлен индивидуальными параметрами организма – в частности, тем, как функционирует кишечник.Что касается физической активности как способа сжигать калории, эксперт пояснила:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты не следует употреблять на завтрак людям в возрасте после 40 лет.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.