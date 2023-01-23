Назван тип продуктов, опасный для завтрака в возрасте после 40

44 Фото: https://ru.freepik.com/premium-photo/close-up-image-of-young-woman-adding-plant-milk-in-bowl-of-her-morning-muesli_17436253.htm#query=cereal%20with%20milk&position=25&from_view=search&track=ais
хлопья на завтрак

Людям старше 40 лет лучше отказаться от употребления  рафинированных продуктов с низким уровнем клетчатки, считают диетологи.

Выбор продуктов на завтрак влияет на вес, величину талии и состояние здоровья. По данным издания She Finds, в возрасте после 40 лет такое влияние становится особенно существенным. Выступившие на его страницах диетологи посоветовали людям этого возраста отказаться от употребления на завтрак определенного типа продуктов.

Речь идет о рафинированных продуктах, содержащих крайне мало клетчатки или практически лишенных ее. Например, к ним относится выпечка и другие изделия из белой муки, хлопья быстрого изготовления.

«Клетчатка поддерживает здоровье кишечника, помогает регулировать уровень сахара в крови и позволяет дольше оставаться сытым – все это способствует здоровой потере веса. Продукты из переработанного зерна,  которые ее лишены, являются плохим выбором для общего состояния здоровья, особенно если нужно сбросить несколько килограммов», - объяснили диетологи.

По словам одного из них, доктора Эллисон Сайзмор, особую опасность для здоровья таят в себе всевозможные сладкие хлопья. Их поедание ведет к скачку уровня глюкозы в крови, а постоянные завтраки из таких продуктов делают организм резистентным к инсулину, склонным к набору веса и развитию диабета 2 типа.

Назван список продуктов, предотвращающих переедание


Диетолог дала совет: если употребляется продукт без клетчатки, его следует сочетать с белком или продуктом, содержащим клетчатку, – это позволяет избежать резких скачков сахара в крови.

Назван самый опасный полезный продукт


Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему при диабете очень важно достаточно получатьвитамина D.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Повышает сахар в крови. Медики советуют отказаться от этого продукта на завтрак
Медиками названы 5 полезных здоровью изменений при отказе от белого хлеба
5 «здоровых продуктов», которых следует избегать
Теги : завтрак, вредные продукты, возраст