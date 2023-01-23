Назван тип продуктов, опасный для завтрака в возрасте после 40

«Клетчатка поддерживает здоровье кишечника, помогает регулировать уровень сахара в крови и позволяет дольше оставаться сытым – все это способствует здоровой потере веса. Продукты из переработанного зерна, которые ее лишены, являются плохим выбором для общего состояния здоровья, особенно если нужно сбросить несколько килограммов», - объяснили диетологи.

Выбор продуктов на завтрак влияет на вес, величину талии и состояние здоровья. По данным издания She Finds, в возрасте после 40 лет такое влияние становится особенно существенным. Выступившие на его страницах диетологи посоветовали людям этого возраста отказаться от употребления на завтрак определенного типа продуктов.Речь идет о рафинированных продуктах, содержащих крайне мало клетчатки или практически лишенных ее. Например, к ним относится выпечка и другие изделия из белой муки, хлопья быстрого изготовления.По словам одного из них, доктора Эллисон Сайзмор, особую опасность для здоровья таят в себе всевозможные сладкие хлопья. Их поедание ведет к скачку уровня глюкозы в крови, а постоянные завтраки из таких продуктов делают организм резистентным к инсулину, склонным к набору веса и развитию диабета 2 типа.Диетолог дала совет: если употребляется продукт без клетчатки, его следует сочетать с белком или продуктом, содержащим клетчатку, – это позволяет избежать резких скачков сахара в крови.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему при диабете очень важно достаточно получать витамина D.

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