Эндокринолог Тараско: какие витамины нужны сейчас организму?

«Для хорошего самочувствия зимой необходимо восполнять баланс витаминов и микроэлементов в организме».

«Если принимать витамин С дополнительно, то важно помнить, что максимально допустимая доза – 500 мг в сутки. Эту дозу желательно разделить на два-три приема», - посоветовала Тараско.

«Омега-3 можно получать как из продуктов питания, так и выбрать в синтетической форме», - проинформировала медик.

Эндокринолог Анастасия Тараско сообщила в интервью:Специалист отметила, что, помимо витамина D, ослаблению иммунитета в сезон холодов препятствует витамин С. Его хорошими источниками сейчас являются замороженные ягоды, фрукты, овощи, либо квашеная капуста, цитрусовые плоды, отвар шиповника.Беседуя с изданием «Абзац», эндокринолог добавила , что в сезон холодов поддерживать здоровье также помогает достаток жирорастворимых витаминов А, Е, К. Данные вещества задействуются процессами обмена веществ, иммунными реакциями, способствуют здоровому состоянию кожи, предотвращают эндокринные нарушения. Получать важные жирорастворимые витамины специалист рекомендует из орехов, растительных масел, жирной морской рыбы.Также, по словам Тараско, сохранять хорошие защитные ресурсы организма зимой помогает адекватное потребление омега-3 жирных ненасыщенных кислот.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты могут улучшать способность организма переносить стресс.

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