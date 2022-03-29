Терапевт Кузьменко назвал 5 видов продуктов, которые должны быть в рационе

«Организм должен ежедневно получать комплекс веществ, чтобы нормально функционировать. Этого удастся достичь, если включать в свой суточный рацион продукты, относящиеся к пяти категориям», - сообщил медик в интервью.

Овощи.

Фрукты.

Крупы.

Мясо.

Молочные продукты.