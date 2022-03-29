Терапевт Кузьменко назвал 5 видов продуктов, которые должны быть в рационе

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приготовление пищи

В рационе людей, следящих за своим здоровьем, обязательно должны присутствовать следующие 5 видов продуктов, сообщил терапевт Филипп Кузьменко.

«Организм должен ежедневно получать комплекс веществ, чтобы нормально функционировать. Этого удастся достичь, если включать в свой суточный рацион продукты, относящиеся к пяти категориям», - сообщил медик в интервью.


Кузьменко назвал эти категории.
  • Овощи.
  • Фрукты.
  • Крупы.
  • Мясо.
  • Молочные продукты.
Терапевт уточнил, что растительные продукты (овощи, фрукты, зелень) должны составлять половину тарелки при каждом приеме пищи. Кроме того, употребляемые овощи и фрукты должны быть как можно более разнообразными.

Говоря о крупах, Кузьменко уточнил: они должны быть цельными, не дроблеными. Он заметил, что россияне часто отдают предпочтение гречке, но есть ее ежедневно не рекомендуется – важно употреблять в пищу разные зерновые, включая зернобобовые.

При выборе мяса терапевт посоветовал отдавать предпочтение птице – это более здоровый источник белка, чем красные виды, такие как говядина.

В категории молочные продукты одними из самых полезных являются ферментированные продукты – такие как кефир, натуральный йогурт или творог.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что подсолнечные семечки приносят особую пользу людям 50 лет и старше.
Филипп Кузьменко
Филипп Кузьменко
ЗОЖ
врач-терапевт, кардиолог, диетолог, медицинский писатель
Теги : здоровое питание, полезные продукты, Филипп Кузьменко