Диетолог Микитюк: мясо и картофель не подходят для ежедневного употребления

«От апельсинов нужно отказаться людям с гастритом, язвой, проблемами с кишечником и хроническими заболеваниями пищеварительной системы», - сказала Микитюк «Лайфу».

Одним из таких продуктов диетолог Людмила Микитюк считает тунец. Специалист подчеркнула в интервью, что эта рыба категорически не подходит для ежедневного рациона, поскольку склонна накапливать ртуть, которой загрязнены моря и океаны.Кроме того, каждый день не нужно есть красное мясо. Микитюк отметила, что переваривание этого продукта и выведение остатков занимает много времени – поэтому красное мясо следует употреблять не чаще трех раз в неделю.Также диетолог порекомендовала не есть каждый день апельсины. Оранжевые плоды, несмотря на свою привлекательность, могут оказаться серьезны аллергеном. Вдобавок цитрусы способны повышать кислотность пищеварительного тракта, что может вредить зубам, раздражать желудок.Капуста, по словам эксперта, не подходит для ежедневного питания из-за негативного влияния на выработку гормонов щитовидной железы – в первую очередь, это относится к цветной капусте и брокколи. От картофеля на каждый день лучше отказаться тем, кто дорожит фигурой.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие фрукты полезны для еженедельного употребления.

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