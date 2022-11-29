Врач Соломатина: красная луковая шелуха укрепляет сосуды
Употребление настоя шелухи от красного лука способствует укреплению кровеносных сосудов, отметила в интервью диетолог Елена Соломатина.
По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, красный лук может оказаться для многих «неожиданным продуктом», полезным для оздоровления сосудистой системы организма.
«Неожиданный продукт для укрепления сосудов – это красный лук, причем лучше даже луковая шелуха», - сказала специалист, беседуя с «Москвой 24».
Врач объяснила, что красная луковая шелуха, из которой готовятся настои, отличается высоким содержанием кверцетина. Данное вещество хорошо известно медикам своим свойством укреплять сосудистые стенки, снижать воспаление.
«Содержащийся в луке кверцетин – это витамин P. Он укрепляет капилляры, улучшает работу сердечно-сосудистой системы, дольше сохраняет наши сосуды молодыми», - перечислила Соломатина.
Эксперт обратила внимание на то, что гипертония, инсульты и инфаркты, как правило, развиваются как последствие атеросклероза – патологии, которой подвергаются сосуды, поврежденные микровоспалением. Красная луковая шелуха проявляет противовоспалительный эффект, благодаря которому лучше сохраняется целостность сосудистой ткани, ее здоровое состояние.
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Елена Соломатина
ЗОЖ
врач-диетолог
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