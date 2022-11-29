Врач Соломатина: красная луковая шелуха укрепляет сосуды

«Неожиданный продукт для укрепления сосудов – это красный лук, причем лучше даже луковая шелуха», - сказала специалист, беседуя с «Москвой 24».

«Содержащийся в луке кверцетин – это витамин P. Он укрепляет капилляры, улучшает работу сердечно-сосудистой системы, дольше сохраняет наши сосуды молодыми», - перечислила Соломатина.

По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, красный лук может оказаться для многих «неожиданным продуктом», полезным для оздоровления сосудистой системы организма.Врач объяснила, что красная луковая шелуха, из которой готовятся настои, отличается высоким содержанием кверцетина. Данное вещество хорошо известно медикам своим свойством укреплять сосудистые стенки, снижать воспаление.Эксперт обратила внимание на то, что гипертония, инсульты и инфаркты, как правило, развиваются как последствие атеросклероза – патологии, которой подвергаются сосуды, поврежденные микровоспалением. Красная луковая шелуха проявляет противовоспалительный эффект, благодаря которому лучше сохраняется целостность сосудистой ткани, ее здоровое состояние.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему зимой полезно есть сало и яйца

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