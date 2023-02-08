Названы ошибки, которые не дают похудеть

«Постоянный недосып приводит к ряду проблем со здоровьем и увеличению веса. Согласно исследованию, здоровые люди, спящие не более четырех часов в сутки, съедают на 300 килокалорий больше, чем те, кто отдыхал девять часов», - сообщила врач

«Спиртные напитки усиливают чувство голода и стимулируют аппетит», - напомнила диетолог.

Британский диетолог Кэрри Ракстон рассказала в интервью об ошибках, которые не дают людям похудеть. В частности, специалист отметила, что люди ошибаются, когда недооценивают влияние сна на их вес. Диетолог заявила, что при систематическом недосыпании в области живота могут быстро образовываться скопления жира.Еще одной ошибкой, мешающей быть стройным, Ракстон назвала нехватку в рационе белка. Питание, в котором содержится недостаточно белка, способствует тому, что человек постоянно чувствует голод и становится склонным к перееданию.Помимо этого, среди ошибок, мешающих иметь стройную и тонкую талию, были названы привычка пользоваться большими тарелками (в маленьких тарелках те же порции выглядят более внушительными, что психологически способствует быстрому насыщению) и нежелание отказывается от сладких напитков, алкоголя.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты , употребляемые на завтрак, помогают сделать фигуру стройнее.

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