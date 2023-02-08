Макароны могут разжигать неконтролируемый аппетит

Практически все изделия из белой пшеничной муки легко расщепляются, выделяя большое количество рафинированных углеводов, которые повышают уровень глюкозы в крови. Это стимулирует поджелудочную железу активно высвобождать гормон инсулин, ответственный за ее распределение по клеткам. В результате содержание глюкозы в крови снижается, и человек испытывает сильный голод – ему в такой момент нужно что-то съесть, чтобы восстановить глюкозный баланс.Практически всегда конфеты массового производства содержат в себе консерванты, сироп фруктозы или кукурузный сироп, который препятствует выработке организмом достаточного количества лептина – гормона, подавляющего аппетит. Таким образом, поедание конфет лишает человека уверенного чувства сытости – ему постоянно хочется есть.Картофель содержит крахмал, и чем интенсивнее происходит его обработка, тем менее резистентным он становится. В жареном виде продукт превращается в богатейший источник углеводов, которые могут разжигать неконтролируемый аппетит, вызывая колебания сахара в крови. Что еще содержится в картошке фри? Масло, которое очень быстро усваивается, и соль, стимулирующая вкусовые рецепторы. Все это нарушает нормальное соотношение механизмов аппетита и сытости – человек может съесть гигантскую порцию и все равно не чувствовать насыщения.Человек, съевший пачку чипсов, почти наверняка согласится на вторую. В этом продукте нет практически ничего, что хоть как-то бы замедляло процесс пищеварения, позволяя ощущать сытость.Благодаря своему вкусу и текстуре, оно вызывает кратковременный выброс эндорфинов – веществ, ответственных за чувство удовольствия, блаженства. Вдобавок мороженое – это большая доза быстрых углеводов, из-за которых сахар в крови сначала резко растет, а затем падает. Лакомство может показаться сытным, но вскоре после него снова захочется есть. Вдобавок мороженое может вызывать привыкание.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие жиры должны присутствовать в рационе пожилых людей.

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