Диетолог Гинзбург: пожилым людям нужно есть полезные жиры

«Желательно, чтобы оливкового масла в блюдах было порядка столовой ложки в день. Рыбий жир – хотя бы чайная ложка пять раз в неделю. Кокосовое масло тоже в районе одной-двух чайных ложек, его чаще на бутерброд мажут или с кофе употребляют», - поделился известный диетолог

Врач Гинзбург сообщил в интервью, что употребление оливкового, кокосового масел и рыбьего жира помогает укреплять здоровье в пожилом возрасте.По словам Михаил Гинзбурга, жирные кислоты, содержащиеся в данных продуктах, препятствуют развитию воспаления и вместе с этим – появлению возрастных проблем со здоровьем. Таким образом, потребление качественных и полезных жиров пожилыми людьми обеспечивает профилактику атеросклероза, ишемической болезни сердца, сахарного диабета второго типа. Мнение эксперта об этом передает «Москва 24» Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление репы повышает шансы человека стать долгожителем.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.