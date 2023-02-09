Чем можно и нельзя закусывать алкоголь: врач Дианова

«В алкоголе много сахара. Также спирт утилизируется с выработкой энергии. Если добавить сладкие продукты, будет перебор, получится слишком много энергии от такого сочетания», - отметила диетолог.

«С алкоголем хорошо сочетаются белково-жировые продукты, а также содержащие крахмал. Например, картофельное пюре или винегрет. Отлично подходит сыр с небольшим количеством фруктов».

Врач Дианова объяснила в интервью, какие продукты опасно сочетать с алкоголем. В частности, медик посоветовала не использовать для закуски к спиртным напиткам сласти. Специалист предупредила: такое сочетание чревато интенсивным жироотложением и быстрым появлением лишнего веса.Также плохим выбором для закуски к алкоголю являются соленья. «Вечерней Москве» врач Дианова рассказала , что сочетание солений со спиртным опасно тем, что повышает вероятность образования камней в почках.В целом, подчеркнула диетолог, закуски к алкогольным напиткам должны быть как можно более легкими. Вот продукты, которыми специалистка посоветовала закусывать спиртное:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что тыквенные семечки позитивно влияют на интимную жизнь.

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