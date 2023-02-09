Чем можно и нельзя закусывать алкоголь: врач Дианова

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закуски к вину

Врач-диетолог Нурия Дианова: сочетание алкоголя и сладкого сильно вредит организму.

Врач Дианова объяснила в интервью, какие продукты опасно сочетать с алкоголем. В частности, медик посоветовала не использовать для закуски к спиртным напиткам сласти. Специалист предупредила: такое сочетание чревато интенсивным жироотложением и быстрым появлением лишнего веса.

«В алкоголе много сахара. Также спирт утилизируется с выработкой энергии. Если добавить сладкие продукты, будет перебор, получится слишком много энергии от такого сочетания», - отметила диетолог.

Также плохим выбором для закуски к алкоголю являются соленья. «Вечерней Москве» врач Дианова рассказала, что сочетание солений со спиртным опасно тем, что повышает вероятность образования камней в почках.

Врач ответил, можно ли закусывать алкоголь арбузом и дыней


В целом, подчеркнула диетолог, закуски к алкогольным напиткам должны быть как можно более легкими. Вот продукты, которыми специалистка посоветовала закусывать спиртное:

Диетолог назвала не сочетаемые с алкоголем продукты


«С алкоголем хорошо сочетаются белково-жировые продукты, а также содержащие крахмал. Например, картофельное пюре или винегрет. Отлично подходит сыр с небольшим количеством фруктов».

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Нурия Дианова
Нурия Дианова
ЗОЖ
врач-гастроэнтеролог, диетолог
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Теги : употребление алкоголя, опасность для здоровья, Нурия Дианова