Врач: тыквенные семечки позитивно влияют на интимную жизнь
По словам известного российского диетолога Михаила Гинзбурга, тыквенные семечки полезнее подсолнечных из-за содержания цинка.
Михаил Гинзбург сообщил: как богатый источник цинка, семена тыквы оказывают позитивное влияние на интимную жизнь, улучшают ее качество.
«Цинк необходим для нормального функционирования мужской и женской половой сферы. Особенно мужской», - сказал врач-диетолог.
Гинзбург уточнил, что цинк помогает мужскому организму поддерживать необходимый уровень тестостерона, способствует мужской фертильности. Кроме того, этот микроэлемент играет важную роль в защите организма от заражения вирусными инфекциями: цинк специфическим образом воздействует на клеточные мембраны.
Кроме того, тыквенные семечки содержат такой значимый для иммунитета микроэлемент как селен. Михаил Гинзбург отметил, что селен препятствует развитию атеросклероза, его достаток в организме связан с более долгой жизнью у людей, имеющих хронические сердечно-сосудистые патологии.
«Исследования показали, что курсовой прием селена и коэнзима Q10 у пациентов старше 70 лет, перенесших инфаркт миокарда, может подарить им до пяти дополнительных лет жизни», - проинформировал медик.
Совет Михаила Гинзбург: в день следует употреблять одну или две столовые ложки семян тыквы. Такую добавку полезно принимать до пяти раз за неделю, оповестила «Мослента».
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Михаил Гинзбург
ЗОЖ
директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук
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