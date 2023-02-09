Врач: тыквенные семечки позитивно влияют на интимную жизнь

«Цинк необходим для нормального функционирования мужской и женской половой сферы. Особенно мужской», - сказал врач-диетолог.

«Исследования показали, что курсовой прием селена и коэнзима Q10 у пациентов старше 70 лет, перенесших инфаркт миокарда, может подарить им до пяти дополнительных лет жизни», - проинформировал медик.

Михаил Гинзбург сообщил: как богатый источник цинка, семена тыквы оказывают позитивное влияние на интимную жизнь, улучшают ее качество.Гинзбург уточнил, что цинк помогает мужскому организму поддерживать необходимый уровень тестостерона, способствует мужской фертильности. Кроме того, этот микроэлемент играет важную роль в защите организма от заражения вирусными инфекциями: цинк специфическим образом воздействует на клеточные мембраны.Кроме того, тыквенные семечки содержат такой значимый для иммунитета микроэлемент как селен. Михаил Гинзбург отметил, что селен препятствует развитию атеросклероза, его достаток в организме связан с более долгой жизнью у людей, имеющих хронические сердечно-сосудистые патологии.Совет Михаила Гинзбург: в день следует употреблять одну или две столовые ложки семян тыквы. Такую добавку полезно принимать до пяти раз за неделю, оповестила «Мослента».Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что достаточное получение витамина D препятствует развитию диабета 2 типа.

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