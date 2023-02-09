Врач: тыквенные семечки позитивно влияют на интимную жизнь

0 Фото: https://unsplash.com/photos/xBGX-jOuMW4
тыквенные семечки

По словам известного российского диетолога Михаила Гинзбурга, тыквенные семечки полезнее подсолнечных из-за содержания цинка.

Михаил Гинзбург сообщил: как богатый источник цинка, семена тыквы оказывают позитивное влияние на интимную жизнь, улучшают ее качество.

«Цинк необходим для нормального функционирования мужской и женской половой сферы. Особенно мужской», - сказал врач-диетолог.

Гинзбург уточнил, что цинк помогает мужскому организму поддерживать необходимый уровень тестостерона, способствует мужской фертильности. Кроме того, этот микроэлемент играет важную роль в защите организма от заражения вирусными инфекциями: цинк специфическим образом воздействует на клеточные мембраны.

Кроме того, тыквенные семечки содержат такой значимый для иммунитета микроэлемент как селен. Михаил Гинзбург отметил, что селен препятствует развитию атеросклероза, его достаток в организме связан с более долгой жизнью у людей, имеющих хронические сердечно-сосудистые патологии.

Тыквенные семечки защищают от диабета и артрита


«Исследования показали, что курсовой прием селена и коэнзима Q10 у пациентов старше 70 лет, перенесших инфаркт миокарда, может подарить им до пяти дополнительных лет жизни», -   проинформировал медик.

Совет Михаила Гинзбург: в день следует употреблять одну или две столовые ложки семян тыквы. Такую добавку полезно принимать до пяти раз за неделю, оповестила «Мослента».

Тыквенные семечки поддержат здоровье мозга


Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что достаточное получение витамина D препятствуетразвитию диабета 2 типа.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Михаил Гинзбург
Михаил Гинзбург
ЗОЖ
директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук
Читать MedikForum.ru в
Врач назвала причины употребления семечек
Названы пять полезных для здоровья свойств тыквенных семечек
Семечки приносят особую пользу людям 50 лет и старше: объясняет врач
Теги : тыквенные семечки, польза для здоровья, Михаил Гинзбург