Омолаживающие продукты стимулируют выработку коллагена в организме
Уровень коллагена в организме снижается с возрастом, и это тесно связано с появлением внешних признаков старения.
Коллаген – это белок, он присутствует в мышцах, костях, сухожилиях, связках, кровеносных сосудах, коже, соединительных тканях. Именно его высокий уровень в молодости обеспечивает нам хорошую подвижность суставов, упругую и гладкую, без морщин, кожу. С возрастом содержание коллагена уменьшается, что связано с ухудшением способности организма усваивать разные питательные вещества. Человеческое тело не может вырабатывать коллаген, если ему недостает необходимых ингредиентов – белков, витаминов и микроэлементов.
В свою очередь, уменьшающееся количество коллагена способствует все более явному проявлению симптомов старения.
- Кожа теряет плотность, возникают морщины.
- Мышцы начинают ослабевать.
- Сухожилия и связки утрачивают гибкость, возникает тугоподвижность.
- Суставные хрящи изнашиваются, развиваются боли, остеоартроз.
Вот что входит в список «омолаживающих продуктов», способствующих выработке коллагена.
- Костный бульон.
- Продукты, богатые белком (он содержит аминокислоты, необходимые для создания коллагена).
- Продукты, насыщенные витамином С, включая цитрусовые, красный и зеленый перец, помидоры, темно-зеленые листовые овощи
- Продукты с цинком и медью (еще два ингредиента, необходимых для выработки коллагена), включая мясо, морепродукты, грецкие орехи, цельнозерновые, бобы.
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