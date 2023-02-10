Омолаживающие продукты стимулируют выработку коллагена в организме

Кожа теряет плотность, возникают морщины.

Мышцы начинают ослабевать.

Сухожилия и связки утрачивают гибкость, возникает тугоподвижность.

Суставные хрящи изнашиваются, развиваются боли, остеоартроз.

Костный бульон.

Продукты, богатые белком (он содержит аминокислоты, необходимые для создания коллагена).

Продукты, насыщенные витамином С, включая цитрусовые, красный и зеленый перец, помидоры, темно-зеленые листовые овощи

Продукты с цинком и медью (еще два ингредиента, необходимых для выработки коллагена), включая мясо, морепродукты, грецкие орехи, цельнозерновые, бобы.

Коллаген – это белок, он присутствует в мышцах, костях, сухожилиях, связках, кровеносных сосудах, коже, соединительных тканях. Именно его высокий уровень в молодости обеспечивает нам хорошую подвижность суставов, упругую и гладкую, без морщин, кожу. С возрастом содержание коллагена уменьшается, что связано с ухудшением способности организма усваивать разные питательные вещества. Человеческое тело не может вырабатывать коллаген, если ему недостает необходимых ингредиентов – белков, витаминов и микроэлементов.В свою очередь, уменьшающееся количество коллагена способствует все более явному проявлению симптомов старения.Как можно восполнить потерю коллагена? Отчасти в этом могут помочь продукты. По данным портала Pronews, некоторые из них являются особенно эффективными стимуляторами производства коллагена в организме.Вот что входит в список «омолаживающих продуктов», способствующих выработке коллагена.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, чем можно и нельзя закусывать алкоголь.

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