Омолаживающие продукты стимулируют выработку коллагена в организме

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яичница

Уровень коллагена в организме снижается с возрастом, и это тесно связано с появлением внешних признаков старения.

Коллаген – это белок, он присутствует в мышцах, костях, сухожилиях, связках, кровеносных сосудах, коже, соединительных тканях. Именно его высокий уровень в молодости обеспечивает нам хорошую подвижность суставов, упругую и гладкую, без морщин, кожу. С возрастом содержание коллагена уменьшается, что связано с ухудшением способности организма усваивать разные питательные вещества. Человеческое тело не может вырабатывать коллаген, если ему недостает необходимых ингредиентов – белков, витаминов и микроэлементов.

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В свою очередь, уменьшающееся количество коллагена способствует все более явному проявлению симптомов старения.
  • Кожа теряет плотность, возникают морщины.
  • Мышцы начинают ослабевать.
  • Сухожилия и связки утрачивают гибкость, возникает тугоподвижность.
  • Суставные хрящи изнашиваются, развиваются боли, остеоартроз.
Как можно восполнить потерю коллагена? Отчасти в этом могут помочь продукты. По данным портала Pronews, некоторые из них являются особенно эффективными стимуляторами производства коллагена в организме.

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Вот что входит в список «омолаживающих продуктов», способствующих выработке коллагена.
  • Костный бульон.
  • Продукты, богатые белком (он содержит аминокислоты, необходимые для создания коллагена).
  • Продукты, насыщенные витамином С, включая цитрусовые, красный и зеленый перец, помидоры, темно-зеленые листовые овощи
  • Продукты с цинком и медью (еще два ингредиента, необходимых для выработки коллагена), включая мясо, морепродукты, грецкие орехи, цельнозерновые, бобы.
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