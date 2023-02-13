Врач Сюракшина рассказала о плюсах и минусах куриного бульона

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куриный суп

Употребление куриного бульона полезно при лечении бронхитов, пневмонии, астмы, сообщила эндокринолог Елена Сюракшина.

Врач Сюракшина рассказала о плюсах и минусах куриного бульона. По словам эксперта, данное блюдо особенно полезно в случае заболевания дыхательных путей.

«Присутствие в рационе питания куриного бульона способно помочь при лечении бронхита, астмы, пневмонии и благотворно влиять на здоровье курильщиков и работников вредных производств», - уведомила специалист.

Сюракшина отметила, что в составе натурального куриного бульона присутствуют витамины группы В, нормализующие обмен веществ в организме и позитивно влияющие на ЦНС, помогающие при нарушениях сна и депрессии. Также он является богатым источником минеральных веществ – кальция, магния, калия, фосфора, цинка и других. Содержатся в курином бульоне и важные для сосудистой и иммунной систем полиненасыщенные жирные кислоты.

Говоря о главных плюсах натурального куриного бульона, медик перечислила следующие его свойства.
  • Повышение уровня коллагена, омолаживающего кожу, укрепляющего связки суставов и хрящи.
  • Облегчение похмелья.
  • Укрепление костной ткани, зубов.
  • Улучшение состояния суставов и мышц.
  • Поддержка работы сердца и сосудов.
  • Снижение кислотности желудка, облегчение при гастрите, язвенной болезни желудка, изжоге.
  • Помощь с восстановлением при ОРВИ, перегрузках.
«Ученые нашли в курином бульоне химическое вещество под названием «карнозин» – антиоксидант, подавляющий воспалительные процессы, сопровождающие протекание ОРВИ»,- поделилась врач.

Называя минусы этого блюда, Сюракшина уточнила, что при склонности к подагре и мочекаменной болезни оно противопоказано. Куриный бульон усугубляет накопление солей мочевой кислоты, кристаллов уратов.

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Вдобавок может возникать индивидуальная непереносимость блюда.

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Елена Сюракшина
Елена Сюракшина
ЗОЖ
врач-эндокринолог, диетолог
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