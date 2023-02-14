5 причин побуждают съедать ложку оливкового масла за завтраком
Одна из причин – это полезно для профилактики возрастных проблем с мозгом.
Съедать ложку оливкового масла за завтраком полезно по ряду причин, об этом сообщили греческие специалисты.
Полезно для мозга. Данные исследований говорят, что употребление оливкового масла помогает укреплять память. В частности, его прием способствует уменьшению накопления бляшек в клетках головного мозга, с которым ассоциируется развитие деменции, включая болезнь Альцгеймера.
Способствует хорошему состоянию костей. Оливковое масло содержит много микроэлементов, необходимых для здоровья костей и суставов. Если в рационе оно сочетается с другими продуктами, богатыми омега-3 жирными кислотами, результаты могут быть еще более заметными – в частности, такие продукты эффективны в случаях артрита.
Уменьшает воспаление. Исследования свидетельствуют, что оливковое масло и продукты, содержащие омега-3, могут помогать в борьбе с воспалением и приносят пользу, облегчая состояние при хронических воспалительных заболеваниях.
Содействует здоровому функционированию кишечника. Вот причина, которая может побудить вас съедать ложку оливкового масла за завтраком – такая привычка позитивно влияет на перистальтику кишечника и защищает от запора. Вдобавок люди, которые регулярно употребляют оливковое масло, редко сталкиваются с такими проблемами, как вздутие живота или отеки, спровоцированные застойными явлениями в кишечнике.
Улучшает внешний вид кожи. Не случайно многие кремы для кожи содержат оливковое масло – его антибактериальные и противовоспалительные свойства можно успешно использовать против отеков, покраснений и морщин на коже.
Последовательное употребление этого продукта каждое утро способствует здоровью и улучшению внешнего вида кожи в целом благодаря его положительному воздействию на пищеварительный тракт и профилактике запоров, сообщило издание Pronews.
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