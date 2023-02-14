5 причин побуждают съедать ложку оливкового масла за завтраком

Полезно для мозга.

Способствует хорошему состоянию костей.

Уменьшает воспаление.

Содействует здоровому функционированию кишечника.

Улучшает внешний вид кожи.

Съедать ложку оливкового масла за завтраком полезно по ряду причин, об этом сообщили греческие специалисты.Данные исследований говорят, что употребление оливкового масла помогает укреплять память. В частности, его прием способствует уменьшению накопления бляшек в клетках головного мозга, с которым ассоциируется развитие деменции, включая болезнь Альцгеймера.Оливковое масло содержит много микроэлементов, необходимых для здоровья костей и суставов. Если в рационе оно сочетается с другими продуктами, богатыми омега-3 жирными кислотами, результаты могут быть еще более заметными – в частности, такие продукты эффективны в случаях артрита.Исследования свидетельствуют, что оливковое масло и продукты, содержащие омега-3, могут помогать в борьбе с воспалением и приносят пользу, облегчая состояние при хронических воспалительных заболеваниях.Вот причина, которая может побудить вас съедать ложку оливкового масла за завтраком – такая привычка позитивно влияет на перистальтику кишечника и защищает от запора. Вдобавок люди, которые регулярно употребляют оливковое масло, редко сталкиваются с такими проблемами, как вздутие живота или отеки, спровоцированные застойными явлениями в кишечнике.Не случайно многие кремы для кожи содержат оливковое масло – его антибактериальные и противовоспалительные свойства можно успешно использовать против отеков, покраснений и морщин на коже.Последовательное употребление этого продукта каждое утро способствует здоровью и улучшению внешнего вида кожи в целом благодаря его положительному воздействию на пищеварительный тракт и профилактике запоров, сообщило издание Pronews.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему важно вырабатывать привычку осматривать по утрам свой язык.

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