Диетолог Лиза Манакер назвала замедляющие старение продукты

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тост с помидорами и омлетом

Включение этих продуктов в рацион питания после 40 лет способствует замедлению процессов старения, заявила зарубежный эксперт в области диетологии Лиза Манакер.

Специалистка назвала продукты, замедляющие старение после 40 лет. Один из них – фисташки. По словам диетолога Лизы Манакер, фисташки обладают антиоксидантными свойствами, что делает их эффективными для деактивации свободных радикалов, которые повреждают здоровые клетки и вызывают окислительный стресс. Такое окисление способствует воспалению, развитию опухолей.

Кроме того, замедляющим старение продуктом является красная рыба или другая доступная жирная рыба. Она является источником омега-3 жирных кислот, снижающих подверженность сердечным заболеваниям, а также белка. необходимого для укрепления мышечной массы.

Также людям старше 40 лет диетолог Лиза Манакер советует обратить внимание на клюкву – этот продукт она назвала полезным для сохранения неврологического здоровья.

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«Клюква содержит большое количество растительных соединений, которые могут помочь замедлить процесс старения, особенно когда речь идет о когнитивных функциях», - передает слова эксперта портал Eat This, Not That!.

В определенной степени омолаживающими свойствами обладают и помидоры – особенно термически обработанные. После нагревания в томатах высвобождается больше ликопина, являющегося естественным антиоксидантом. С потреблением ликопина ассоциируется уменьшение холестерина а также улучшение общего здоровья сердечно-сосудистой системы.

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