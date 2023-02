Диетолог Лиза Манакер назвала замедляющие старение продукты

«Клюква содержит большое количество растительных соединений, которые могут помочь замедлить процесс старения, особенно когда речь идет о когнитивных функциях», - передает слова эксперта портал Eat This, Not That!.

Специалистка назвала продукты, замедляющие старение после 40 лет. Один из них – фисташки. По словам диетолога Лизы Манакер, фисташки обладают антиоксидантными свойствами, что делает их эффективными для деактивации свободных радикалов, которые повреждают здоровые клетки и вызывают окислительный стресс. Такое окисление способствует воспалению, развитию опухолей.Кроме того, замедляющим старение продуктом является красная рыба или другая доступная жирная рыба. Она является источником омега-3 жирных кислот, снижающих подверженность сердечным заболеваниям, а также белка. необходимого для укрепления мышечной массы.Также людям старше 40 лет диетолог Лиза Манакер советует обратить внимание на клюкву – этот продукт она назвала полезным для сохранения неврологического здоровья.В определенной степени омолаживающими свойствами обладают и помидоры – особенно термически обработанные. После нагревания в томатах высвобождается больше ликопина, являющегося естественным антиоксидантом. С потреблением ликопина ассоциируется уменьшение холестерина а также улучшение общего здоровья сердечно-сосудистой системы.Ранее портал MedikForum.ru писал о продуктах , полезных для борьбы с тромбами.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.