Врач Машковский рассказал об опасности для здоровья неправильного поста

«могут обостриться гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, а также различные заболевания кишечника».

«Даже если человек здоров и хочет в первую неделю соблюдать очень строгий пост, связанный с полным воздержанием от твердой пищи, он может почувствовать резкий дискомфорт и слабость. У него могут обостриться заболевания, которые не проявляли себя при поддержании нормального режима питания», - предупредил кандидат медицинских наук.

Врач Машковский рассказал в интервью об опасности для здоровья неправильного поста. Медик отметил, что в этом случаеБеседуя с URA.ru, Машковский добавил , что значительное ограничение в пище является стрессом для организма. Чтобы питаться по условиям поста, к этому нужно готовиться. Кроме того, не должно быть хронических заболеваний.Медик посоветовал россиянам не поститься бездумно, к такой практике следует подходить с осознанностью. По словам Машковского, предварительно следует проконсультироваться со специалистом. Необходимо выяснить, сможет и организм выдержать жесткое изменение рациона без тяжелых последствий.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как, по мнению диетологов, правильно есть картофель

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