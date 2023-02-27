Врач Машковский рассказал об опасности для здоровья неправильного поста
Бездумные пищевые ограничения могут спровоцировать нарушения в работе пищеварительных органов, заявил врач Евгений Машковский.
Врач Машковский рассказал в интервью об опасности для здоровья неправильного поста. Медик отметил, что в этом случае
«могут обостриться гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, а также различные заболевания кишечника».
Беседуя с URA.ru, Машковский добавил, что значительное ограничение в пище является стрессом для организма. Чтобы питаться по условиям поста, к этому нужно готовиться. Кроме того, не должно быть хронических заболеваний.
Медик посоветовал россиянам не поститься бездумно, к такой практике следует подходить с осознанностью. По словам Машковского, предварительно следует проконсультироваться со специалистом. Необходимо выяснить, сможет и организм выдержать жесткое изменение рациона без тяжелых последствий.
«Даже если человек здоров и хочет в первую неделю соблюдать очень строгий пост, связанный с полным воздержанием от твердой пищи, он может почувствовать резкий дискомфорт и слабость. У него могут обостриться заболевания, которые не проявляли себя при поддержании нормального режима питания», - предупредил кандидат медицинских наук.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как, по мнению диетологов, правильно есть картофель.
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Евгений Машковский
ЗОЖ
кандидат медицинских наук, эксперт медицинского факультета Университета «Синергия»
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