Терапевт Константинова назвала частые ошибки в питании постящихся людей

«Ошибкой можно считать и слишком большие порции, так как продукты животного происхождения быстрее способствуют насыщению, чем растительные», - добавила врач.

«Организм начинает испытывать дефицит белка, микроэлементов и витаминов. Это может привести к развитию анемии, может ухудшиться общее самочувствие», - сказала она.

Терапевт Константинова заявила в интервью, что меню постящихся нередко становится одноообразным, в то время как оно должно быть сбалансированным, содержащим как можно больше разных питательных веществ – белка, витаминов, микроэлементов. Медик назвала ошибкой то, что в пост многие увеличивают количество съедаемых солений или мучных углеводных продуктов. Такая еда способствует повышению уровня глюкозы в крови и отечности, задерживая жидкость в тканях.Также терапевт посоветовала с осторожностью покупать продукты, которые маркируются как постные. В них могут содержаться консерванты, соя, крахмал, трансжиры. Константинова заметила, что при покупке нужно изучать упаковку продукта со значком «постное», чтобы иметь представление о его истинном составе.Беседуя с Ura.ru, терапевт Константинова заострила внимание на том, что стремление строго соблюдать пост может негативно отразиться на состоянии организма.По мнению специалиста, постящимся людям нужно предварительно консультироваться с врачом, чтобы иметь представление о возможностях своего тела и хронических нарушениях.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что гречка и рис были названы диетологом в числе самых полезных гарниров

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