Овсянка или отруби: полезные продукты для снижения холестерина на завтрак

Повышенный уровень холестерина может вести к разным проблемам со здоровьем, включая болезни сердца и инсульт. Между тем его снижению могут поспособствовать продукты, которые полезно употреблять на завтрак. Специалисты британской благотворителной организации по борьбе с холестерином Heart UK заявили: один из лучших вариантов завтрака, полезно для снижения уровня холестерина в крови, – овсяные зерна. Овес содержит форму растворимой клетчатки, называемую бета-глюканом. В кишечнике бета-глюкан образует гель, который может связываться с богатыми холестерином желчными кислотами и останавливать их всасывание в организм.Еще один компонент, благотворно влияющий на уровень липидов в крови, – жирная олеиновая кислота. Продукты, в которых она содержится (например, оливковое масло, арахисовая паста, миндальное молоко, свиное сало, какао), тоже можно употреблять на завтрак.Любителя хлеба с маслом специалисты советую готовить на завтрак его более здоровую альтернативу – тост с авокадо. Этот фрукт богат мононенасыщенными жирными кислотами, которые снижают уровень холестерина, и вдобавок содержит витамины, минералы и клетчатку.Жирную рыбу, содержащую омега-3 жирные кислоты, тоже можно полезно время от времени есть на завтрак. Жирные кислоты данного типа способствуют здоровью сердца, помогают поддерживать хорошее состояние кожи, суставов, а также гормональный баланс.Кроме того, эксперты рекомендуют включать в рацион отруби. По данным British Journal Of Nutrition, употребление отрубей тесно связано с более низкими показателями холестерина ЛПНП (так называемый «плохой» холестерин, скапливаемый в артериях и ведущий к появлению атеросклероза).Ранее портал MedikForum.ru писал о постная пища влияет на выздоровление при гриппе

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