Диетолог Круглова: худеющим не нужно полностью отказываться от сладкого

«Худеющим россиянам опасно полностью отказываться от сладкого и жирного, так как высок риск сорваться и вновь начать злоупотреблять кондитерскими изделиями или фастфудом», - сказала специалист.

«Лучше просто ограничить в рационе сладкое и жирное: кондитерские изделия, колбасы, мясные полуфабрикаты, жирные виды мяса», - посоветовала эксперт.

Весной попытки худеть предпринимаются с удвоенной силой. Многие с этой целью отказываются от продуктов, с употреблением которых обычно ассоциируется лишний вес, – например, вычеркивают из рациона все сладкое иди жирное. Диетолог Круглова отметила в интервью, что такой радикальный подход в большинстве случаев оказывается совершенно неоправданным. Более того, способствует проблемам с пищевым поведением.Порталу News.ru Круглова объяснила , что в условиях абсолютного отказа повышается тревожность. Человек начинает беспокоиться из-за того, что не может позволить себе «запретных» продуктов. Возникает эффект сжатой пружины, которая однажды не выдерживает давления и разжимается. То есть, после того, как накопившееся беспокойство достигает некоего предела, оно перестает контролироваться и случается срыв.Круглова порекомендовала худеющим обращать внимание на то, содержится ли в покупаемых ими продуктах добавленный сахар. Чем больше употребляется такой еды, тем больше шансов набрать лишние килограммы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какую опасность таит в себе употребление маргарина.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.