Какими проблемами со здоровьем грозит пропущенный завтрак

«Если вы хотите сбросить несколько килограммов, то эффективнее будет пропустить ужин, а не завтрак. Метаболизм и процессы регуляции уровня сахара в крови лучше работают в утренние часы, чем в вечерние, благодаря чему организм легче перерабатывает съеденную утром пищу и быстрее расходует вес», - приводит мнение специалистов журнал Freundin.

По данным Американской кардиологической ассоциации (AHA), люди, которые пропускают завтрак, имеют более высокое кровяное давление и уровень холестерина, а также живут с более высоким риском сердечных заболеваний (особенно те, кто генетически предрасположен).Ученые из Университета Хоэнхайма провели исследование, чтобы определить, как меняется работа организма у человека, который пропускает приемы пищи. Выяснилось, что после обеда в организме людей, игнорирующих завтрак, повышается концентрация воспалительных маркеров, что, в свою очередь, увеличивает предрасположенность к болезням, вызываемым воспалением.Пропущенный завтрак побуждает тело «взять реванш» за лишение калорий утром. У тех, кто не завтракает может возникать повышенная тяга к разного рода перекусам в течение дня, способствуя переизбытку съеденных калорий и вместе с этим – появлению лишнего веса.Метаболизм 80 процентов людей устроен таким образом, что их организм лучше переваривают завтрак, чем ужин. Потребность их мозга в питательных веществах также высока именно утром. Их отсутствие ухудшает мышление, рабочую продуктивность и концентрацию внимания.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что российскими медиками были названы причины не есть яблоки.

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