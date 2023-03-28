Кому не нужно есть чеснок? Объясняет врач Арзамасцев

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чеснок

Врач-диетолог Евгений Арзамасцев: слабый желудок может не справиться с перевариванием чеснока.

Диетолог и нутрициолог Арзамасцев объяснил в интервью, что чеснок является продуктом, в большом количестве содержащем активные вещества. Эти ингредиенты пряного овоща могут негативно воздействовать на слизистую пищеварительного тракта, если она повреждена, изъязвлена. Для усвоения чеснока, особенно сырого, нужен крепкий и здоровый желудок – в противном случае возникает вероятность острых воспалительных явлений, сопровождаемых болевыми симптомами.

«Нежелательно включать его в рацион тем, у кого есть проблемы с желудком… Если есть продукт сырым, то будет обострение, потому что он содержит много активных веществ, которые усиливают воспаление», – сказал Евгений Арзамасцев в беседе с «Москвой 24».

Врач добавил, что чеснок также может стать причиной болезненных состояний у людей с хроническими нарушениями кишечника. По словам специалиста, присутствующие в чесноке соединения вполне способны пройти через желудок, не потеряв своих биоактивных свойств. Попав в кишечный тракт, они могут раздражающе действовать на его слизистую оболочку, и если с ней имеются проблемы, человек рискует ощутить серьезное недомогание.

Кроме того, чеснок не нужно есть людям после инвазивных вмешательств, операций.

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«В чесноке присутствуют вещества, которые влияют на текучесть крови. Если у человека есть состояния, при которых разжиженная кровь может вызвать какие-то осложнения (например, он после операции либо принимает специальные препараты) то продукт употреблять не рекомендуется», – констатировал врач.

Арзамасцев добавил, что в случае болезней ЖКТ чеснок можно употреблять после термообработки, в составе каких-то блюд – при условии, что у человека ремиссия.

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Евгений Арзамасцев
Евгений Арзамасцев
ЗОЖ
врач-диетолог, нутрициолог
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